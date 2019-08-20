شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن مستشار أمني سعودي : المملكة هي الهدف القادم بعد هزيمة الشرعية اليمنية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - قال مستشار أمني بوزارة الداخلية السعودية إن هزيمة الشرعية اليمنية أو انحنائها في مواجهة النيران الصديقة يجعل المملكة الهدف القادم. وأشار الدبلوماسي السعودي الدكتور سلطان الطيار إلى أن سهام إيران موجهة نحو الشرعية اليمنية ليخلو الجو للحوثي ويصبح شرعية بديلة لأجندتها . أخبار قد تهمك: Advertisements واتهم الدكتور الطيار جهات صديقة بتوجيه سهامها نحو الشرعية لهزيمتها، حيث قال :"جهة أخرى صديقة وجهت سهامها للشرعية ليخلو الجو للانتقالي ويصبح شركة أمنية لحماية مصالحها". وأكد المستشار سلطان الطيار أن سقوط الشرعية اليمنية يعني أن الدور القادم سيستهدف السعودية، حيث قال :"في هذا المشهد تقع السعودية خلف الشرعية تماماآ .. قد تنحني الشرعية أو تنهزم فأين ستتجه بقية السهام ؟".

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