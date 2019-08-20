شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل : اعلان سار للقوات المشتركة في اليمن ورسالة شكر للملك سلمان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - اعلن البنك المركزي اليمني ، عن وصول الدفعة الثانية من رواتب القوات المشتركة (ترابط في اكثر من جبهة قتال في اليمن ابرزها جبهة الساحل الغربي) .

وقال قطاع العمليات المصرفية الخارجية في البنك المركزي اليمني بأن الدفعة الثانية من رواتب القوات المشتركة المقدمة من السعودية وصلت.

أخبار قد تهمك:

Advertisements

وكان البنك المركزي اليمني وقع في شهر مارس الماضي اتفاقية مصارفة رواتب القوات المشتركة مع الجهات ذات العلاقة بالمملكة العربية السعودية .

وقال البنك في منشور رصده مأرب برس على صفحته في فيسبوك ، ان ذلك يأتي كجزء من الدعم الذي تقدمة المملكة العربية السعوديه لدعم استقرار الريال اليمني .

وتقدم البنك المركزي اليمني في عدن بالشكر للملك سلمان وولي عهده ولحكومة المملكة على ماوصفه بدعمهم المستمر و الدائم لبلادنا في سبيل استقرار أسعار صرف العملات .