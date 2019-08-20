اللواء عيدروس قاسم الزبيدي

كتب الخليج 365 - خاص

ويضم وفد المجلس الإنتقالي، أعضاء هيئة رئاسة المجلس، الدكتور، ناصر الخبجي، وعلي عبدالله الكثيري، وعبدالرحمن شيخ اليافعي، والمهندس عدنان الكاف .

وتأتي زيارة وفد الإنتقالي إلى جدة، إستجابة لدعوة وزارة الخارجية السعودية للمشاركة في إجتماع يضم أيضاً الحكومة الشرعية لإنهاء الخلافات التي كانت سبباً في الأحداث الأخيرة التي شهدتها عدن .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفد الإنتقالي برئاسة الزبيدي يصل إلى السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.