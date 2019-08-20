شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : ثورة دولية على الامارات ومجلس الامن الدولي يصفها المخادعة والمارقة وخوف كبير يسقط على بن زايد وكبار القيادات الاماراتية يدفعها لهذا الرد العاجل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصف مجلس الامن الدولي القوات الاماراتية بانها قوات مخادعة تعلن انها تقف مع اليمنيين لوقف الحرب بينما هي تصب الزيت في النار وتساهم في مزيد من اراقة الدماء.

جاء ذلك بعد ان قدم مندوب اليمن في مجلس الامن الخطوات الخطيرة التي تقوم بها القوات والدولة الاماراتية لتسليح ميليشيات خاجرة عن القانون .

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واكد مندوب اليمن لكل اعضاء مجلس الامن الدولي ان الامارات منحت الميليشيات 400 مدرعة حديثة لسحق القوات التابعة للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا وطردها من العاصمة المؤقتة عدن.

وجاء الرد الاماراتي من قبل مستشار ولي عهد ابو ظبي الأكاديمي الإماراتي، عبدالخالق عبدالله، الذي علق على بيان الحكومة الشرعية في اليمن، التي حملت بلاده مسؤولية الاحداث الأخيرة بالعاصمة عدن.

وقال عبدالله في تغريدة، له على موقع تويتر: من المؤسف أن الحكومة اليمنية تهاجم الامارات دون وجه حق وتتخذ مواقف مبتذلة وتفتعل معارك غير ضرورية مع اقوى حليف في التحالف.

واعتبر عبدالخالق عبدالله، أن بلاده قامت بواجبها على اكمل وجه وقدمت تضحيات بدم جنودها.

وأشار إلى أن الامارات لا تود جزاء ولا شكورا لكن لا تتوقع إطلاق اتهامات باطلة ضدها.

وأضاف في تغريدة أخرى أنه ومنذ 5 سنوات والإمارات تحارب من أجل الشرعية ومنذ 5سنوات والشرعية تحارب الإمارات وتلقى بفشلها على الامارات.

وأردف أن حكومة اليمن اصبحت عالة وتود اطالة الحرب وخسارة فيها قطرة دم طاهرة وخسارة فيها $ واحد ذهب لقيادتها الفاسدة.

وأختتم قائلا: "اتمنى من الامارات وقف مساعداتها واعادة جنودها الأبطال من اليمن فورا".