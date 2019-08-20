شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : "الخليج 365" ينفرد بنشر اول صورة لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي (عيدروس الزبيدي) والوفد المرافق له بعد وصولهم جدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حصل "الخليج 365" على صورة من احد مراسليه في المملكة العربية السعودية للحظات وصول رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي ووفدة الى جدة Advertisements

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