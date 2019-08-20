شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان .. انفجارات مدويية تهز محافظة ذمار .."تفاصيل اولية" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال سكان في مدينة ذمار إن المدينة الواقعة وسط اليمن شهدت ثلاثة انفجارات متتالية. Advertisements ورجح شهود عيان ان الانفجارات ناجمة عن قصف ‏لطيران التحالف.

وقال مصدر لشبكة أبابيل الاخبارية إن االانفجارات وقعت باتجاه شمال مدينة ذمار، وإن تحليق الطيران مستمر.

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