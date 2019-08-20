شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الامارات تخرج عن صمتها وتكشف تفاصيل خطيرة عن اتهامات الشرعيه لها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حملت الحكومة اليمنية دولة الامارات العربية المسؤولية الكاملة عن أحداث التمرد المسلح في المحافظات الجنوبية. وطالب المندوب اليمني الأمم المتحدة، أمام مجلس الأمن، دولة الإمارات وقف دعمها المالي والعسكري للمجلس الانتقالي الجنوبي فوراً معبراً عن إدانة اليمن لهذا الدعم الدي تقوم به الإمارات لمجاميع مسلحة تابعة لما يسمى بالانتقالي الجنوبي، وتمكينه من السيطرة على مؤسسات الدولة، وتقويض الحياة العامة في الجنوب. Advertisements وصرح الخبير والمحلل العسكري خلفان الكعبي : ‏التحالف العربي يثمن قبول الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجلوس لطاولة المفاوضات. وأضاف في تغريدة له نشرها على تويتر قال فيها: الحكومة تضع في الاعتبار تصحيح أخطاء خمس سنوات مضت ووضع استراتيجية تقوم على نبذ الطائفية ومحاربة الفساد ووضع خطة تحرير المناطق المحتلة وقراءة الواقع. وأختتم قائلا: جهد كبير للمملكة والإمارات، التحالف خيار استراتيجي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : الامارات تخرج عن صمتها وتكشف تفاصيل خطيرة عن اتهامات الشرعيه لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.