شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : وصول عيدروس الزبيدي الى مشاورات جدة برئاسة وفد المجلس الانتقالي الجنوبي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت قناة العربية أن وفد المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات يصل إلى جدة بعد قليل. وقالت العربية أن وفد الإنتقالي قادم برئاسة عيدروس الزبيدي رئيس ما يسمى المجلس الإنتقالي الجنوبي . وأضافت: أن وفد الانتقالي إلى مفاوضات جدة بشأن عدن يضم 5 أعضاء.

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