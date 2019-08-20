شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي جنوبي بارز يشن هجوم شرس على الرئيس هادي وحكومته ويكشف تفاصيل سرية عن الفساد في الرئاسة ومن يقف وراء الصفقات المشبوهة؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هاجم الكاتب والمحلل السياسي والقيادي الجنوبي احمد حرمل هاجم الرئيس عبدربه منصور هادي واتهمه بالفساد وباحتكار مكتبه صفقات استيراد المشتقات النفطية. وقال حرمل في منشور كتبه على حائط صفحته في الفيس بوك: "مناقصات استيراد المشتقات النفطية دائما ترسي على مكتب الرئيس عبدربه منصور هادي ممثلا بالشيخ احمد صالح العيسي نائب مدير مكتب الرئيس للشؤون الاقتصادية هذا المنصب تم تفصيله على مقاس العيسي لتمرير مثل هذه الصفقات بغطاء استثماري ولم يكن امام ثلاثي النهب والفساد "هادي، جلال، العليمي" الا هذه الحيلة". Advertisements وأضاف" احمد العيسي شريك الى جانب هادي وجلال هادي وعبدالله العليمي، لذا لا تظلم العيسي فهو واحد من اربعة فاسدين فمن يمتلك القدرة على إنهاء زواج المال بالسلطة". واختتم حرمل منشوره قائلا" اذا عرف السبب بطل العجب".

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