الانتقالي الجنوبي يصل مدينة جدة السعودية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – جدة

ذكرت مصادر خليجية أن وفد من المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً وصل مساء اليوم الثلاثاء إلى مدينة جدة ​السعودية​ للمشاركة في الحوار الذي دعت إليه ​الرياض.

ويشارك الوفد برئاسة عيدروس الزبيدي​ في حوار مع ​حكومة هادي​ والذي من المتوقع أن يعقد يوم غد الاربعاء.

ويضم الوفد 5 شخصيات بقيادة الزبيدي وكلا من الخبجي والكثيري وعدنان الكاف وعبد الرحمن شيخ.