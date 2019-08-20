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الانتقالي الجنوبي يصل مدينة جدة السعودية

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – جدة

ذكرت مصادر خليجية أن وفد من المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً وصل مساء اليوم الثلاثاء إلى مدينة جدة ​​ للمشاركة في الحوار الذي دعت إليه ​الرياض.

ويشارك الوفد برئاسة عيدروس الزبيدي​ في حوار مع ​حكومة هادي​ والذي من المتوقع أن يعقد يوم غد الاربعاء.

ويضم الوفد 5 شخصيات بقيادة الزبيدي وكلا من الخبجي والكثيري وعدنان الكاف وعبد الرحمن شيخ.

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