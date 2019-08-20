- 1/2
- 2/2
جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – جدة
ذكرت مصادر خليجية أن وفد من المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً وصل مساء اليوم الثلاثاء إلى مدينة جدة السعودية للمشاركة في الحوار الذي دعت إليه الرياض.
ويشارك الوفد برئاسة عيدروس الزبيدي في حوار مع حكومة هادي والذي من المتوقع أن يعقد يوم غد الاربعاء.
ويضم الوفد 5 شخصيات بقيادة الزبيدي وكلا من الخبجي والكثيري وعدنان الكاف وعبد الرحمن شيخ.
كانت هذه تفاصيل خبر الانتقالي الجنوبي يصل مدينة جدة السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شهارة نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.