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عدن - ياسمين عبدالعظيم - شاهد المفاجأة الصادمة التي حدثت لوفد المجلس الانتقالي لحظة وصوله مطار جدة الدولي .. (صورة)

قالت مصادر مطلعة شبة مؤكدة بأن السعودية سترفض استقبال وفد المجلس الانتقالي على اراضيها حتي ينسحب من المواقع الحكومية التي استولى عليها في عدن وأبين وفق حسب البيان الصادر عن قيادة التحالف مطلع الشهر القادم.

وذكرت وسائل اعلامية مقربة من المجلس الانتقالي بأن وفدا من قيادة المجلس توجه مساء اليوم الثلاثاء برئاسة الرئيس عيدروس الزبيدي إلى المملكة العربية السعودية وذلك للمشاركة في الحوار المرتقب الذي دعت اليه الرياض .

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عاجـــل : شاهد المفاجأة الصادمة التي حدثت لوفد المجلس الانتقالي لحظة وصوله مطار جدة الدولي .. (صورة)

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وواشارت المصادر ان الوفد ضم عدد من أعضاء هيئة رئاسة المجلس وهم : الدكتور ناصر الخبجي والأستاذ علي الكثيري والأستاذ عبدالرحمن شيخ والمهندس عدنان الكاف .

وتأتي مغادرة وفد المجلس الانتقالي العاصمة المؤقتة عدن إلى جدة استجابة لدعوة وزارة خارجية المملكة العربية السعودية التي طالبت فيه وقف التصعيد في عدن وانسحاب قوات الانتقالي من المواقع الحكومية قبل الحضور الى اي مفاوضات مع الحكومة الشرعية.