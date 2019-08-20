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عدن - ياسمين عبدالعظيم - السعودية ترفض استقبال عيدروس الزبيدي على اراضيها وتضعه في موقف محرج مساء اليمن .. هل يعود ادراج الرياح ؟

قالت مصادر مطلعة شبة مؤكدة بأن السعودية سترفض استقبال وفد المجلس الانتقالي على اراضيها حتي ينسحب من المواقع الحكومية التي استولى عليها في عدن وأبين وفق حسب البيان الصادر عن قيادة التحالف مطلع الشهر القادم. وذكرت وسائل اعلامية مقربة من المجلس الانتقالي بأن وفدا من قيادة المجلس توجه مساء اليوم الثلاثاء برئاسة الرئيس عيدروس الزبيدي إلى المملكة العربية السعودية وذلك للمشاركة في الحوار المرتقب الذي دعت اليه الرياض . ------------------------------------------- شاهد ايضا هذه الاخبار الساخنه : عاجـــل : السعودية ترفض استقبال عيدروس الزبيدي على اراضيها وتضعه في موقف محرج مساء اليمن .. هل يعود ادراج الرياح ؟ عاجـــل : انقلاب دولي على الامارات ومجلس الامن الدولي يصفها بالدولة المخادعة والمارقة وارتباك كبير في اوساط القيادات الاماراتية يدفعها لهذا الرد العاجل Advertisements عاجـــل : شاهد المفاجأة الصادمة التي حدثت لوفد المجلس الانتقالي لحظة وصوله مطار جدة الدولي .. (صورة) عـــــاجـــــل : وفاة زعيم دولة خليجية بصورة مفاجئة ،، وحالة حزن كبير تعم المنطقة .. «شاهد قضية جمال خاشقجي تعود للواجهة من جديد .. وزوجته تكشف تفاصيل جديدة وتفتح لأول مرة صندوق الاسرار فتاة سعودية تتباهي على ”تويتر” بتحرشها بوافد أسيوي هي ورفيقتها وتصوره داخل غرفة نومها .. شاهد كيف كانت النهاية..!؟ ----------------------------------------- وواشارت المصادر ان الوفد ضم عدد من أعضاء هيئة رئاسة المجلس وهم : الدكتور ناصر الخبجي والأستاذ علي الكثيري والأستاذ عبدالرحمن شيخ والمهندس عدنان الكاف . وتأتي مغادرة وفد المجلس الانتقالي العاصمة المؤقتة عدن إلى جدة استجابة لدعوة وزارة خارجية المملكة العربية السعودية التي طالبت فيه وقف التصعيد في عدن وانسحاب قوات الانتقالي من المواقع الحكومية قبل الحضور الى اي مفاوضات مع الحكومة الشرعية.

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