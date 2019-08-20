عاجـــل : انقلاب دولي على الامارات ومجلس الامن الدولي يصفها بالدولة المخادعة والمارقة وارتباك كبير في اوساط القيادات الاماراتية يدفعها لهذا الرد العاجل

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - انقلاب دولي على الامارات ومجلس الامن الدولي يصفها بالدولة المخادعة والمارقة وارتباك كبير في اوساط القيادات الاماراتية يدفعها لهذا الرد العاجل

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