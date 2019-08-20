‘‘بن سلمان’’ يتدخل بنفسه ويقود تحركات تغضب الإنفصاليين.. والكشف عن ‘‘اتفاق واجتماع مثمر’’

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عدن - ياسمين التهامي - كشف المبعوث الاممي الخاص الى اليمن، عن تحركات وجهود يقودها نائب وزير الدفاع السعودي، لمعالجة الوضع المتأزم جنوب اليمن وما ترتب عليه انقلاب المليشيات الانفصالية.

وأعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفثس، على تويتر، الثلاثاء، أنه عقد اجتماعا إيجابيا ومثمرا الاثنين، مع نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان.

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وأشار المبعوث الأممي إلى “جهود ظافرة تحت قيادة الأمير خالد بن سلمان لاستعادة النظام والاستقرار في جنوب اليمن”.

وقال إنه اتفق مع نائب وزير الدفاع السعودي على “ضرورة استمرار الحوار”.

ويقدم المبعوث الأممي إلى اليمن، الثلاثاء، إحاطة إلى مجلس الأمن حول أحداث عدن وما شهدته من انقلاب مسلح نفذتها مليشيات ما يسمى المجلس الانتقالي .

وأعلن حساب البعثة الأممية على تويتر أن غريفيثس سيقدم إفادة إلى مجلس الأمن حول الوضع في اليمن في وقت لاحق اليوم.

يتزامن ذلك مع تصعيد انقلابي جديد من قبل مليشيات الانتقالي في محافظة ابين (جنوب اليمن).

حيث هاجمت المليشيات الانفصالية اليوم الثلاثاء ،معسكرات الشرعية في زنجبار وخنفر وسقط قتلى وجرحى اثر اشتباكات عنيفة بين الطرفين، وبحسب مصادر مأرب برس ما يزال الوضع متوترا حتى اللحظة .