شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل . ..قرارا جمهوري يطيح بهذا الوزير ( صورة + الاسم + المنصب + سبب الاقالة ) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - توقعت مصادر رئاسية ان يصدر قرار جمهوري من قبل الرئيس هادي باقالة وزير العدل في الحكومة ”الشرعية“ علي هيثم الغريب. وقالت المصادر ان القرار سيتم اصداره في غضون الساعات القادمة ليعلم الجميع ان من يرتمي في احضان الاخرين فليس له مكان ف الشرعية .

وكان ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، عقب انقلابه على الحكومة ”الشرعية“ وسيطرة مليشياته على العاصمة المؤقتة عدن، بقد بدأ التحرك لاستقطاب وزراء الحكومة ”الشرعية“ واستمالتهم للاعتراف بسلطاتهم والتمرد على الحكومة. أخبار قد تهمك: Advertisements حيث التقى وفد من ”المجلس الانقلابي“ في عدن برئاسة ”عدنان محمد الكاف“ عضو هيئة رئاسة المجلس بوزير العدل في الحكومة ”الشرعية“ علي هيثم الغريب. وقد أشاد ”الكاف“ بما أسماها ”المواقف والأدوار النضالية والوطنية للوزير ”الغريب“، مشيراً الى ان مجلسهم ينظر للوزير بـ”تقدير عال“ ويحرص على ان يكون له ”دور بارز ومؤثر في المرحلة القادمة انطلاقاً من الإيمان بأن الجنوب ملك كل أبناؤه“.

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