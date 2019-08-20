شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل: قرار عاجل ضد 3 مسئولين خانو الامانة وقامو بهذا العمل الجبان ضد رئيس الوزراء معين عبد الملك ( الأسماء + المناصب + تفاصيل الخيانة التي ارتكبوها ) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أصدر وزير النقل اليمني صالح الجبواني ، الاثنين ، قرارا وزاريا رقم (155) لعام 2019م يقضي بإيقاف ثلاثة من وكلاء الوزارة عن العمل .

ويقضي نص القرار (اطلع عليه مأرب برس) بإيقاف كلا من الخضر القفيش وكيل الوزارة لقطاع الشؤون المالية والإدارية، فضل العبادي الوكيل المساعد لقطاع النقل البري ،وعامر الزعوري الوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية .

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وأورد القرار سبب الإيقاف نظرا لتعمد المذكورين ومخالفتهم توجيهات دولة الأخ رئيس مجلس الوزراء المتعلقة بالالتزام بالمرجعيات الدستورية والقانونية في تسيير المهام المناطة بالوزارات بتعمية الصادر في 15/8/2019م وتوجيهات الوزير الصادرة في 18/8/2019م بشأن تعليق عمل الوزارة بعدن إلى حين عودة مؤسسات الدولة إلى وضعها السابق ماقبل الإنقلاب .

ومن خلال ماتضمنه القرار يتضح ان المذكورين اتبعوا توجيهات الانفصاليين في عدن ولم يلتزموا بتوجيهات الحكومة الشرعية المتعلقة بتعليق العمل.

وكانت وزارة النقل اعلنت امس الاول تعليق عملها في ديوان عام الوزارة في العاصمة المؤقتة عدن اعتبارا من 18/أغسطس/2019م .

وقالت الوزارة في بيان لها أن ذلك جاء نتيجة إنقلاب المجلس الإنتقالي على الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا وتعرض مبنى الوزارة للاقتحام من قبل أفرادهم واستمرار وجود أطقم تابعة لهم بالوزارة .

وأضاف البيان سيتم الإعلان عن استئناف العمل بعد عودة مؤسسات الدولة إلى وضعها السابق قبل الانقلاب