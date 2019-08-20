شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن ليس الانتقالي ولا القوات الاماراتية ولا مقاتلين الحوثي ..شاهد بالصورة السبب الحقيقي لطرد الشرعية من عدن وفشل هادي والجنرال الاحمر في كل جبهات القتال مع الحوثي ( صورة ابكت كل اليمنيين ) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - عدم الاهتمام بالمقاتلين الذين يضحون بارواحهم رغم الظروف الصعبة ورغم عدم تسلمهم رواتبهم ههو السبب الحقيقي في الفشل الذريع للرئيس هادي ونائبه ورئيس الحكومة معين عبد الملك في الجنوب والشمال

القناة الالمانية الناطقة بالعربية نرت تقرير اكدت فيه ان عدن سقطت دون اي مقاومة .

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وقال احد الجنود " من اجل من نقاتل ..لو جرحنا لن نلقى العلاج ولو استشهدنا فسوف تتشرد عائلاتنا.

لا يمكن تحقيق اي نصر ان لم تولي المقاتلين جل الاهتمام وهذا امر معروف في كل الاعراف القتالية.

فقد أعلنت اللجنة الطبية العسكرية باليمن توقفها عن ابتعاث جرحى الجيش اليمني للعلاج في الخارج وإعادة الجرحى من مصر بسبب عدم تجاوب الحكومة لصرف الميزانية المخصصة لعلاج الجرحى، بحد قولها.

وقالت اللجنة الطبية العسكرية، في بيان ، إنها قررت إغلاق ملف الجرحى في الخارج وفي مصر حتى إشعار آخر.

كما قررت إعادة جميع الجرحى من مصر إلى أرض الوطن، على الوضع الذي هم عليه، نتيجة عدم التزام الحكومة بدفع الالتزامات المالية.

وحملت اللجنة، الرئيس "عبدربه منصور هادي"، ونائبه "علي محسن الأحمر"، ورئيس الوزراء "معين عبدالملك"، المسؤولية الكاملة عما وصل إليه حال الجرحى.

وأرجعت اللجنة سبب تعليق عملها إلى التلكؤ والتأخر والتسويف المستمر من الجهات المختصة، في اعتماد وصرف ميزانية علاج جرحى الجيش الوطني خارج اليمن.

وأكدت اللجنة، استمرارها في تقديم خدماتها للجرحى داخل الوطن حسب الإمكانيات المتاحة.