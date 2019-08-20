طالبات البرنامج الصيفي الذي تموله الوكالة الالمانية GIZ لطلاب الثانوية  يطلعن  على اقسام المعهد التقني الصناعي بالمكلا

الثلاثاء 20 أغسطس 2019

الطالبات أثناء النشاط الصيفي

كتب المكلا / أشرف باجبير

اطلعن طالبات البرنامج الصيفي الذي تنفذه مؤسسة حضرموت للاختراع والتقدم العلمي لطلاب الثانوية العامة بتمويل الوكالة الالمانية للتعاون الدولي GIZ تحت أشراف مكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بحضرموت يستهدف 200 طالب وطالبة على أقسام المعهد التقني الصناعي بفوه تعرفن خلالها على كيفية التعامل مع الأجهزة الميكانيكية والمهنية والصناعية والكهربائية ضمن التطبيق العملي للبرنامج الصيفي في المجال المهني والفني والتقني ويشمل البرنامج عدد من الدورات التدريبية المتنوعة بهدف اكساب الطلاب والطالبات المهارات والخبرات المهنية وتعريفهم باختيار مجالاتهم ما بعد الثانوية العامة نحو الاتجاه للتعليم الفني والتدريب المهني أو الجامعة .

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كما قدم المهندس / سالم هادي باحارثة نائب عميد المعهد التقني الصناعي بفوه بحضور المهندس / فهد عبدالله باعشن رئيس مؤسسة حضرموت للاختراع والتقدم العلمي وعدد من المدرسين بالمعهد شرحاً عن التخصصات والأقسام العلمية التي يضمها المعهد التقني الصناعي .

وبدورهن أشادن طالبات البرنامج الصيفي بالجهود التي بذلت في التطبيق العملي لمثل هذه الزيارات التي تربط الجوانب النظرية بالجوانب التطبيقية مشيدين بالتخصصات المهنية والتقنية والصناعية بالمعهد التقني الصناعي معبرين عن شكرهم وتقديرهم لإدارة المعهد على استقبالهم واعطائهم لمحة تعريفية عن كافة الاقسام والتخصصات العلمية بالمعهد الصناعي التقني بالمكلا

رافقهم خلال الزيارة كل من : الأستاذة / ليبيا عوض باكونه مدير إدارة تعليم الفتاه بمكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني والأستاذ / سالم عمر باحسين المشرف العام للبرنامج وعدد من المدربين والميسرين للبرنامج الصيفي