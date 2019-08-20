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الثلاثاء 20 أغسطس 2019
جلال الربيعي
كتب
الخليج 365 - سيد مصطفي
قال جلال الربيعي، قائد الحزام الأمني في يافع، أن هدف قوات الحزام حاليًا هو تحرير الجنوب بكامل ترابه.
وأكد الربيعي لـ"الخليج 365"، أن الانتصارات المتتالية الحزام الأمني على الألوية الرئاسية ليست بغريبة على الحزام الامني القوه الضاربه فقد حررالجنوب من الحوثه المجوس والقضاءعلى داعش والقاعده ولن يسمح ان تدنس الجنوب قواء الضلال بعد كل التضحيات الجسام.
وأضاف قائد الحزام الأمني في يافع، أن من تم طردهم من الجنوب كلها مليشيات اصلاح باسم الوية رئاسية.
وبين الربيعي، أن الحزام الأمني مع مملكة الحزم والعزم وهناك بيان من الرئيس عيدروس قاسم الزبيدي لتلبية نداء مفاوضات جدة، لأن الجنوبيين ليسوا دعاة حرب ولامصاصين دماء ولاتجار حروب وحريصين على وحدة الصف الجنوبي .
وأردف الربيعي، أن الحزام على الارض شركاء مع التحالف العربي لتحرير اليمن من المد الفارسي الايراني ومع التحالف العربي و الدولي والاقليم في مكافحة الارهاب والقضاء عليه، والمباحثات هي لصالح الحق ونصرة الشعوب
كانت هذه تفاصيل خبر قائد الحزام الأمني لـ"اليمن العربي": هدفنا تحرير الجنوب بكامل ترابه..وطرد مليشيات الإصلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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