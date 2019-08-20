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الحوثيون يقصفون مواقع المشتركة في الدريهمي جنوب الحديدة
الثلاثاء 20 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
الحديدة - الخليج 365
شنت مليشيات الحوثي الموالية لإيران عمليات قصف واستهداف واسعة استهدفت من خلالها مواقع تابعة للقوات المشتركة في مديرية الدريهمي جنوبي محافظة الحديدة.
وقالت مصادر عسكرية مديدانية إن المليشيات اطلقت قذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120 ، كما فتحت عليها النار بالأسلحة الرشاشة المتوسطة على مواقع القوات المشتركة إنطلاقاً من مناطق تتمركز فيها عناصر المليشيات وسط المدينة.
وأضافت المصادر إن مواقع القوات المشتركة جنوبي المديرية تعرضت لقصف عنيف شنته المليشيات ، حيث قامت المليشيا بإطلاق النار بشكل مكثف على المواقع بإستخدام مدافع رشاشة من نوع م.ط عيار 23 ، بالإضافة إلى إطلاق نيران أسلحتها الرشاشة المتوسطة من عيار 14.5 و 12.7
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