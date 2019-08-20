إماراتيون يردون على بيان الحكومة الناكر لدور بلادهم ضمن التحالف في اليمن

الثلاثاء 20 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 - أيمن منصور

رد سياسيون ونشطاء إماراتيون على البيان الذي أصدرته حكومة الشرعية في إجتماعها، اليوم الثلاثاء، في السفارة اليمنية بالعاصمة السعودية الرياض، وحمل الإمارات مسؤولية أحداث عدن .



وعبر السياسيون والنشطاء في ردودهم التي رصدها موقع (الخليج 365) عن أسفهم لهذا البيان الذي حمل في طياته نكران للدور الإماراتي الكبير في اليمن، فيما ذهب آخرون للمطالبة بسحب القوات الإماراتية على إعتبار أنها قامت بدورها على أكمل وجه .

يقول الأكاديمي الإماراتي، عبدالخالق عبدالله، "من المؤسف ان الحكومة اليمنية تهاجم الامارات دون وجه حق وتتخذ مواقف مبتذلة وتفتعل معارك غير ضرورية مع اقوى حليف في التحالف من اجل استعادة الشرعية والذي قام بواجبه على اكمل وجه وقدم تضحيات بدم جنوده الشهداء".

وأكد أن الامارات لا تود جزاء ولا شكورا لكن حتما لا تتوقع إطلاق اتهامات باطلة ضدها .

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من جانبه أكد السياسي الإماراتي، ماجد الرئيسي، أن بلاده لا تحتاج إلى تقدير من الشرعية اليمنية .. لافتاً إلى أن حكومة بلاده تعودت على النكران والجحود منها .

وقال "ومن الطبيعي أن يجهل سكان الفنادق ما فعله الرجال من الخنادق .. وفي الليلة الظلماء سيفتقد البدر" .. مشيراً إلى أنه ولسنوات عديدة وأبناء حكام الإمارات كانوا في مقدمة القوات بينما مكثت حكومة هادي في الفنادق تصدر بيانات ضد الرجال الذين يدافعون عنهم .

وأضاف "لا خير في حكومة يمثلها تجار أزمات وحروب . وأما قواتنا فنقول لنستقبلهم بفخر من اليمن"، في مطالبة صريحة بعودة القوات الإماراتية المشاركة ضمن التحالف العربي .

وفي تغريدة أخرى قال الرئيسي، "يكفي ما تعرضت له الإمارات من اتهامات باطلة من الشرعية ، و تكفي المؤامرات التي كانت تحاك ضدهم في الجبهات ، عودة قواتنا سالمين عيد كبير نترقبه جميعا" .

وأضاف "لطالما كانت قواتنا في الخطوط الأمامية تساعد بيد وتحرر بالأخرى ولكن الشرعية اليمنية بقيادة هادي تبحث عن مصالحها بإطالة الحرب وبالرغم من العراقيل التي وضعتها الشرعية الا أن التحالف بقيادة السعودية استطاعت تحرير أغلب المناطق" .

من جانبه الناشط الإماراتي "يوسف .. بوخليفه" قال، "الإمارات اول دوله نزلت عدن واستشهد من أبنائها الكثير بفعل الغدر والخيانة" .. مضيفاً "حررنا بقيادة السعودية عدن إلى حدود الحديدة أنه لولا تدخل الأمم المتحدة ومن جهة أخرى الحرب ضد القاعدة" .

واشار إلى أنه تم تدريب جيش يمني بإشراف قيادة التحالف ومدهم بأحدث الاسلحة .. مؤكداً فخره بجنود بلاده البواسل .