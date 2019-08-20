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الإنتقالي : بيان الحكومة يمثل قمة الجحود ويؤكد أن الشرعية مختطفة بيد الإخوان
الثلاثاء 20 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
عدن - الخليج 365
قال نائب رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، هاني بن بريك، أن كل ما صدر من الحكومة وناشطيها من بيانات فيها الإساءة لدولة الإمارات هو بالضرورة منسحب على السعودية .
وأضاف في تغريدة له بتويتر، أن هذا البيان يمثل قمة الجحود ويثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الشرعية مختطفة بيد الإخونج وتسير نحو مناهضة المشروع القومي العربي الذي تقوده السعودية والإمارات بطريقة انتقامية غاية في الخبث.
وأشار في تغريدة أخرى إلى أن عاصفة الحزم قامت وقطر عضو في التحالف ثم كُشفت وطردت، وبقيت بذراعها حزب الإصلاح الإرهابي .. مؤكداً أن الإنتقالي المتواجد في الأرض غير خاف عليه علاقة الإصلاح بقطر ولن يحتاج لجهد لإثبات ذلك .
ولفت إلى أنه إذا تم طرد حزب الإصلاح الإرهابي من الشرعية فسيتم تحرير صنعاء في زمن قياسي .. منوهاً بإن الشمال فيه رجال لم يتعامل معهم حتى الآن.
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