عاجل.. اختراق وكالة الأنباء اليمنية سبأ الثلاثاء 20 أغسطس 2019 صورة أرشيفية كتب خاص_الخليج 365 وردت أنباء حول إجتماع الحكومة الشرعية، في العاصمة السعودية الرياض، برئاسة الدكتور معين عبدالملك.

Advertisements وتضمن البيان الذي نشرته وكالة سبأ الحكومية، تحميل دولة الإمارات العربية المتحدة المسؤولية الكاملة وراء التحركات العسكرية لقوات المجلس الإنتقالي الجنوبي في العاصمة عدن وما ترتب عليه، وهي نفس الإتهامات التي أطلقها نشطاء الإصلاح، ذراع الإخوان في اليمن، منذ فترة ما قبل الأحداث التي شهدتها عدن . وبمراجعة “الخليج 365” وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” تبين أن الموقع لا يفتح.

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