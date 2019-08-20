الكشف عن تفاصيل معسكر القوات الخاصة في أبين

الثلاثاء 20 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب أبين - الخليج 365

أفاد القسم الإعلامي بألوية الدعم والإسناد، اليوم الثلاثاء، بأن قوات الحزام الأمني تولت تأمين معسكر القوات الخاصة عقب صدامات أحدثتها “الخاصة” مع أفراد الحزام ليلة أمس, انتهت بانسحابها مساء اليوم.

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وطبقا للبيان الصادر عن ألوية الدعم والإسناد - حصل "الخليج 365" على نسخة منه - "وقد استلم نائب قائد الحزام الأمني والتدخل السريع بمحافظة / أبين “عبد الرحمن الشنيني” المعسكر بعد انسحاب قوات الخاصة, ونشر المركبات والأطقم في مداخله ومحيطه.

وتقول المعلومات أنه" فور الانسحاب المفاجئ لقوات الخاصة بدأت مجموعة من الأفراد التابعين لها ومعهم عدد من المقربين والمواطنين بعملية النهب والسلب للمعدات العسكرية وبعض مقتنيات القوات الخاصة؛ إلا أن الحزام منع هذه الأعمال.

وشكر “الشنيني” قوات الحزام الأمني والتدخل السريع بمحافظة أبين قيادتاً وأفراد بقوله : انتم من تعلمون الاخرون كيف يكون الولاء والإخلاص والصمود والمواجهة وكيف يكون حب الاوطان سلوكاً مترجماً في أرض الميدان قولا، وعمل بكم ايها الرجال تبنى الأوطان وترفع هامات الرجال.

وكانت القوات الخاصة فجرت صراعا مسلحا خدمتا لأجندة خارجية مشبوهة, مما استعدى قوات الحزام بقيادة القائد عبداللطيف السيد لتقوم بواجبها في تأمين أبين.