عاجل .. بوادر لإنفراج أزمة وقود محطات الكهرباء في عدن

الثلاثاء 20 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب Advertisements الخليج 365

كشفت مصادر في شركة مصافي عدن، عن بوادر لإنفراج أزمة وقود محطات الكهرباء في العاصمة عدن التي تعيش منذ يومين وسط إنقطاعات متكررة وصلت إلى ثلاث ساعات مقابل ساعتين للتشغيل .



وقال مسؤول في مصافي عدن "نبشر سكان العاصمة الحبيبة عدن والمناطق المجاورة بإن هناك بوادر إنفراج لأزمة وقود محطات الكهرباء من مادة الديزل .. متوقعاً أن تدخل خلال الساعات القادمة سفينة محملة بكميات كبيرة من مادة الديزل إلى رصيف ميناء الزيت التابع لشركة مصافي عدن .

وأضاف "وعقب دخول الباخرة ستقوم المصفاة بتفريغ الكمية إلى خزاناتها وضخها بشكل مباشر عبر شركة النفط إلى محطات الكهرباء لتعود للعمل مرة أخرى وفي أسرع وقت" .