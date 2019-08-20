وكيل محافظة مأرب يؤكد العزم على استكمال البنى التحتية وتعزيز العمل المؤسسي

الثلاثاء 20 أغسطس 2019

صورة من اللقاء

كتب الخليج 365 - مأرب

أكد وكيل محافظة مأرب عبدالله الباكري توجه السلطة المحلية في المحافظة نحو استكمال البنى التحتية للمرافق الخدمية والحكومية بمديريات المحافظة، وتعزيز جودة العمل المؤسسي بما يحسن من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويفعل المستوى الرقابي.



جاء ذلك خلال تفقده اليوم ومعه مدير عام مكتب الخدمة المدنية والتأمينات سعود اليوسفي ونائب مدير عام مكتب الصحة أحمد مفتاح ، سير العمل والأداء الوظيفي في المكاتب الخدمية والوحدات الإدارية الحكومية بمديرية مأرب الوادي.

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وشدد الباكري خلال اجتماع بمدراء المكاتب في المديرية على ضرورة رفع مستوى الأداء ، والعمل بروح الفريق الواحد بين جميع المكاتب الخدمية، وأن يساهم الجميع في تطوير الأداء والتعاون لإنجاح الخطط المرسومة، بما يحقق النفع العام على المواطن وعلى المديرية والمحافظة.

واستمع الباكري من مدير عام مديرية مأرب الوادي صالح جرادان إلى شرح عن مستوى الأداء الإداري والخدمي في مكتب المديرية رغم الموارد والإمكانات التي لاتتواكب مع مستوى الارتفاع في أعداد السكان بالمديرية نتيجة لاستقبالها أفواج كبيرة من النازحين.

من جهته أكد مدير عام مكتب الخدمة المدنية بالمحافظة أن الانضباط الوظيفي معيار ومقياس مهم لمستوى الأداء الوظيفي .. مؤكداً أهمية التواجد الدائم في الوحدات الخدمية لتسهيل معاملات المواطنين ومتابعة قضاياهم.

وفي السياق تفقد الوكيل الباكري خلال زيارته لمديرية مأرب الوادي سير العمل في مستشفى الحزمة الريفي ، واطلع على الخدمات الطبية التي يقدمها للمرضى والمترددين عليه، وأبرز الاحتياجات الضرورية لتطوير الخدمات التي يقدمها المستشفى.