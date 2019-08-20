إجتماع هام لكافة فصائل الأمن والجيش في عدن يناقش خطة شاملة لتأمين المدينة

الثلاثاء 20 أغسطس 2019

صورة من اللقاء

كتب الخليج 365

ناقش إجتماع أمني هام عقد اليوم في العاصمة عدن، برئاسة اللواء شلال علي شائع، خطة أمنية شاملة لتأمين العاصمة من العناصر الإرهابية المتطرفة .



الإجتماع الذي يعد الأول من نوعه ضم قيادات إدارة أمن عدن وقادة الوية الدعم والإسناد وقائد قوات الحزام الامني وقادة كتائب حزم والعاصفة، حيث وقف الحاضرون دقيقة حداد على روح الشهيد القائد ابو اليمامه وكل شهداء الجنوب .

واكد اللواء شلال ان هذا الاجتماع الاستثنائي والنوعي سيكون له نتائج مثمره على ارض الواقع، وقال "هذه المرحلة مرحلة مهمة وسنقف صفا واحداً لإنجاح الخطة الأمنية ونتصدي للمشاريع التي تريد اعادة قوى الإرهاب والتطرف والفوضى الى العاصمة عدن بكل قوة وحزم" .

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وأضاف "نحن شركاء إلى جانب التحالف العربي والعالم في مكافحة الإرهاب وقد اثبتنا ذلك خلال السنوات الماضية وأثبتنا للجميع صدقنا وقوة عزيمتنا ونجحنا رغم اننا خضنا حربنا ضد الإرهاب في مناخات مضطربه وجدت العناصر الإرهابية فيها ملاجئ أمنه تلوذ إليها".

وأكد اللواء شلال "آن الأوان لنقول لا لحمل السلاح ولا للسيارات الغير مرقمه فبعد ان تجاوزنا قوى التخريب والارهاب التي كانت تعرقل عمل الأمن والدولة وتصنع امامنا العوائق سوف نتحرك الان على الارض ولابد ان يشعر المواطن بالأمن والاستقرار والطمائنينه" .

وأوضح ان إدارة امن عدن والوية الدعم والإسناد وقوات الحزام الأمني وكتائب العاصفه وحزم ستنفذ الخطة الأمنية وفق تنسيق مشترك ودائم لضمان نجاح الحملة الأمنية واستمرارها وستضرب بيد من حديد كل من يحاول المساس بأمن المواطن .

وخلال الإجتماع جرى استعرض تفاصيل الخطة الأمنية المقدمة من إدارة أمن عدن وسبل إنجاحها وتجاوز كل العقبات التي قد تواجه تنفيذها ، واستمع مدير الامن لمداخلات رؤساء اقسام الشرط وقادة الكتائب والألوية الذين قدموا مقترحاتهم المتعلقه بالخطه الأمنية.

من جانبه العميد /حنش ثابت النمري قائد اللواء الأول دعم وإسناد اكد ان هذا اللقاء بقيادة اللواء شلال سيسهم في انجاح الحملة الأمنية بتكاتفنا جميعاً مؤكداً أن اللواء الأول دعم واسناد سيقف بقوة في سبيل انجاح الحملة الأمنية ولتنعم عدن بالأمن والإستقرار الذي ننشده جميعاً

حضر الإجتماع قائد الحزام الامني بالعاصمة عدن العقيد وضاح عمر عبد العزير وقائد اللواء الاول دعم واسناد حنش النمري وقادة كتائب حزم والعاصفة ورؤساء اقسام الشرط والمناطق الأمنية بالعاصمة عدن.