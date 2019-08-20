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هاني بن بريك يكشف جانب من مخطط الإصلاح والحوثي لإسقاط الجنوب
الثلاثاء 20 أغسطس 2019
هاني بن بريك
كتب
الخليج 365 - متابعة خاصة
كشف نائب رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، الشيخ، هاني بن بريك، جانب من مخطط حزب التجمع اليمني للإصلاح، ذراع الإخوان في اليمن، لإسقاط الجنوب بالإتفاق مع ميليشيا الحوثي الإنقلابية .
وقال بن بريك في تغريدة له بتويتر، رصدها (الخليج 365)، "المخطط كما قلناه سقوط عدن بيد الإصلاح ثم سقوط الجنوب" .. مضيفاً أنه سيلي ذلك تتوقف كل الجبهات ضد الحوثي؛ لأن الجنوبيين هم من يقاتل فيها .
وأشار إلى أنه بعد ذلك سيتم ضم الجنوب لمأرب وتعز وسيدخل الإصلاح في تسوية مع الحوثي لتقاسم السلطة .. مؤكداً أنه ولهذا السبب يضرب الإصلاح الكل الجنوب والتحالف والمؤتمر .
وأضاف "فشل المخطط فقالوا انقلب الانتقالي على الشرعية" .
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