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أحمد بن بريك يشكر منتسبي القوات الأمنية والعسكرية في أبين 

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عدن - اليمن العربي 0 تبليغ

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أحمد بن بريك يشكر منتسبي القوات الأمنية والعسكرية في أبين

الثلاثاء 20 أغسطس 2019

بن بريك

بن بريك

أحمد بن بريك يشكر منتسبي القوات الأمنية والعسكرية في أبين 

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عدن - الخليج 365

وجه رئيس الجمعية الوطنية في المجلس الإنتقالي الجنوبي، اللواء، أحمد سعيد بن بريك، الشكر لمنتسبي القوات الأمنية والعسكرية في محافظة أبين، لرفضهم المشاركة في الفتنة التي شهدتها المحافظة خلال الساعات الماضية .

وقال بن بريك في تغريدة له رصدها (الخليج 365)، "نشكر منتسبي معسكرات النجدة والقوات الخاصة والشرطة العسكرية في محافظة أبين على انضمامهم ووقوفهم ضد من يحرضوا لقتال إخوانهم في المجلس الانتقالي وشعب الجنوب واعلانهم الانضمام للجنوب وللمجلس الانتقالي والذين أكدوا انهم سيكونون في مقدمة الصفوف من اجل الدفاع عن شعب الجنوب قاطبة" .

وشهدت محافظة أبين مواجهات بين قوات الحزام الأمني، وقائد قوات الأمن الخاصة في أبين، العوبان، على خلفية محاولة الأخير تفجير الأوضاع في المحافظة، حسبما أفاد بيان صادر عن الوية الدعم والإسناد بهذا الشأن .

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