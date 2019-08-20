عاجل : السعودية توجة تحذيرات عاجلة للرئيس هادي وحكومتة من هجوم اماراتي ايراني عنيف على اليمن المملكة (تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - قال الكاتب السعودي البارز سلطان الطيار ان سهام ايران موجهة نحو الشرعية اليمنية ليخلو الجو للحوثي ويصبح شرعية بديلة لأجندتها. وأضاف الطيار في اشارة واضحة للامارات العربية المتحدة ومشاركتها في الانقلاب على الحكومة الشرعية بالعاصمة المؤقتة عدن: "‏جهة أخرى صديقة وجهت سهامها للشرعية ليخلو الجو للإنتقالي ويصبح شركة أمنية لحماية مصالحها". Advertisements وأكد الطيار على أن السعودية تقع في هذا المشهد خلف الشرعية تماما. وتساءل الطيار بعبارة تحذيرية للسعودية، في تغريدة له رصدها "تعز أونلاين"، تساءل عن الوجهة والتحضيرات القادمة تسهم الامارات وايران في حال انهزمت الشرعية اليمنية.

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