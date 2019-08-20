حكومة هادي تناشد السعودية لإرجاعها الى عدن

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الرياض
حمّلت حكومة هادي التي تتخذ من الرياض مقراً لها ، حلفائها في الإمارات مسؤولية ما وصفته بـ “التمرد المسلح” في عدن .
وطالبت الحكومة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، السعودية بمواصلة جهودها لدعم خطط إنهاء “التمرد”.
وأكد البيان على “مواجهة التمرد المسلح الذي قامت به مليشيات ما يسمى بالمجلس الانتقالي بتمويل ودعم من دولة الإمارات العربية المتحدة في عدن”.
وأضافت “في ظل استمرار هذه المليشيات بالتصعيد والممارسات العنصرية وانتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني يؤكد مجلس الوزراء تحميل دولة الإمارات العربية المتحدة المسؤولية الكاملة عن التمرد المسلح لمليشيا ما يسمى بالمجلس الانتقالي وما ترتب عليه، وعليها إيقاف كافة أشكال الدعم والتمويل لهذه المليشيات”.
ودعا البيان من اسمتهم بالقوى السياسية والاجتماعية للالتفاف حول هادي في مواجهة التمرد المسلح في عدن.
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