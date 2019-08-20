رئيس الوفد الوطني يؤكد : السعودية تعيش في حالة بحث عن حماية خارجية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – متابعات

أكد محمد عبد السلام رئيس الوفد الوطني اليوم الثلاثاء أن النظام السعودي يفتقر للقوة الذاتية، ويبحث عن حماية خارجية.

وقال في تغريدة على “تويتر” إن “افتقار النظام السعودي للقوة الذاتية وللرشد السياسي يجعله في حالة بحث عن حماية خارجية، وأقرب له أن يوقف عدوانه على اليمن ليحصل على أمن مفقود “.

وأضاف عبد السلام أن “استمرار العدوان على اليمن، لن يجلب للمعتدين أي أمن وسيعرض كياناتهم الهشة لتهديدات بالغة الخطورة”.

وأوضح أنه منذ مدة “تمّ سحب حوالي 60 ألف مرتزق، و30 ألف سوداني من الجبهات الداخلية، وآخرين غيرهم بالآلاف من جنسيات متعددة، والتموضع بهم في الحدود دروعاً بشرية “.

وتوجه عبد السلام للسعودية قائلاً: “أتيتم بعدوان على اليمن أعلن من واشنطن بذريعة حماية الشرعية، وها أنتم تبحثون عن حماية حدودكم وأجوائكم”.