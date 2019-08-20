شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد إماراتي سريع على بيان الحكومة الشرعية.. شاهد ما ورد فيه؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في أول رد إماراتي شبه رسمي، على بيان الحكومة الشرعية في اليمن، علق مستشار بن زايد السابق، عبدالخالق عبدالله، قائلا: "‏من المؤسف ان الحكومة اليمنية تهاجم الامارات دون وجه حق وتتخذ مواقف مبتذلة وتفتعل معارك غير ضرورية مع اقوى حليف في التحالف من اجل استعادة الشرعية والذي قام بواجبه على اكمل وجه وقدم تضحيات بدم جنوده الشهداء. الامارات لا تود جزاء ولا شكورا لكن حتما لا تتوقع إطلاق اتهامات باطلة ضدها" حسب زعمه.

وأضاف مستشار ولد زايد، في تغريدات على تويتر، رصدها محرر "بويمن" قبل قليل، "‏منذ 5 سنوات والإمارات تحارب من أجل الشرعية ومنذ 5سنوات والشرعية تحارب الإمارات وتلقى بفشلها على الامارات. حكومة اليمن اصبحت عالة وتود اطالة الحرب وخسارة فيها قطرة دم طاهرة وخسارة فيها $ واحد ذهب لقيادتها الفاسدة اتمنى من الامارات وقف مساعداتها واعادة جنودها الأبطال من اليمن فورا".

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- عاجل : أول رد إماراتي سريع على بيان الحكومة الشرعية.. شاهد ما ورد فيه؟

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الجدير بالذكر، أن الإمارات تعمل على محاربة الشرعية وعرقلتها في المناطق الخارجة عن سيطرة الحوثيين، كما قامت ابوظبي، باحتلال الموانئ والمطارات وافتتاح سجون سرية للمعارضين، وتكوين مليشيات مسلحة خارجة عن إطار القانون وسيطرة الشرعية، قامت بعشرات الاغتيالات بحق كوادر الدولة ورجالات اليمن، ونفذت مؤخرا انقلابا عسكريا على الشرعية ومؤسساتها، الرسمية، وبدعم وتسليح إماراتي كامل.

وكانت الحكومة الشرعية مساء اليوم، اصدرت بيانا حملت فيه الامارات مسؤولية انقلاب عدن، وطالبت بطردها من التحالف العربي في اليمن.