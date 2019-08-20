طرد الإمارات من التحالف العربي في اليمن .. وعقوبات دولية تطارد قيادة انقلاب عدن وتخنق عيدروس وهاني...

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عدن - ياسمين التهامي - حملت الحكومة الشرعية اليمنية دولة الامارات مسؤولية الانقلاب العسكري في مدينة #عدن جنوبي #اليمن .
وطالبت الحكومة الشرعية اليمنية في رسالة موجهة للرئيس هادي بإنهاء عمل دولة #الامارات وطردها من التحالف الداعم للشرعية الذي تقوده #السعودية.
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كما طالب بيان حكومة اليمن، بإدراج قائد مليشيات #الحزام_الأمني #هاني_بن_بريك المدعوم من #الامارات الى قائمة معرقلي التسوية في #اليمن.
وقدمت اليمن لائحة بقادة الإنقلاب المدعوم من #الامارات الى الأمم المتحدة، لفرض العقوبات اللازمة .
واقرت الحكومة اليمنية، المعترف بها دوليا، بفصل كل القيادات العسكرية المتواطئة مع الإنقلاب المدعوم من #الامارات في #عدن.
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