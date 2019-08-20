شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن دولة عظمى تباغت الجميع وتعلن تأييدها لدولة جنوبية مستقلة وتتوعد أمريكا وبريطانيا والسعودية بالضرب بيد من حديد لكل من يقف ضد ابناء الجنوب في اعلان دولتهم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - يبدوا ان الجنين الروسي للعودة الى الجنوب وتحقيق مصالحه الاقتصادية قد عادت الى اذهان الروس .

لكن هذه المرة لن تكون الايدلوجية الشيوعية هي السبب بل المصالح الاقتصادية والمصالح السياسية ايضا.

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فالروس ينظرون الى الجنوب كدولة غنية وثرواتها الهائلة لا تزال غير مكتشفة فهي تسعى للاستفادة اقتصاديا بالاضافة الى وضع موطيء قدم لها في اهم المواني البحرية التي تعد اهم موانيء العالم .

وفي هذا السياق يقول الكاتب السعودي حسين شبكشي إن المجلس الانتقالي الجنوبي قام بعملية انتقامية خادعة ضد قوى الشرعية نفسها سعياً وراء حلم الانفصال الجنوبي، الذي يراود الكثير منذ زمن ليس بقليل.

ولمح الكاتب في مقاله المنشور بصحيفة الشرق الأوسط السعودية إلى دور روسي يقف خلف ما يجري من نزعة مسلحة في مدينة عدن التي شهدت انقلابا ضد الشرعية من قبل مليشيا الحزام الأمني الممولة إماراتيا.

وذكر إن مشروع إعادة الشرعية للحكم في اليمن والقضاء على انقلاب الحوثيين يلقى دعم الولايات المتحدة والغرب عموماً، مضيفا بأن الروس لديهم حوافز جوهرية لإحباط المشاريع السياسية التي ترعاها الولايات المتحدة مثلما حصل في سوريا، وحالياً ما يحصل في دعم النظام الإيراني في مواجهة أميركا، وحتى دعم العراق مؤخراً لصالح نفس الهدف والغاية أيضا.

ووصف شبكشي وهو إعلامي ورجل سعودي وعضو مجلس ادارة مؤسّسة عُكاظ للصّحافة والنّشر المجلس الإنتقالي بالكيان السياسي والعسكري الذي تعود جذور فكرته للدولة التي كانت برعاية الاتحاد السوفياتي قبل سقوطه في بداية التسعينات، بالتالي هناك "بقايا العلاقات" مع الاستخبارات الروسية القائمة اليوم.

وأضاف: "لعل أهم كيان سياسي تبنى فكرة استقلال الجنوب كان رابطة الجنوب العربي الحر التي كان قبل دولة اليمن الجنوبية، وبعد تأسيس دولة اليمن الجنوبي، اختطف المشروع الجنوبي على أيدي الاشتراكيين والشيوعيين، الذين دمروا البلاد وساهموا في هجرة رؤوس الأموال والبشر والنخبة المثقفة والكوادر السياسية، وبعد انهيار المعسكر السوفياتي اضطر الجنوبيون لقبول فكرة الوحدة مع شمال علي عبد الله صالح الذي وعد فأخلف ما تم الاتفاق عليه مع قادة الجنوب.