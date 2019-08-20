المتحدث باسم حزب المؤتمر السوداني لـ"اليمن العربي": هذه تجربتي عندما كنت في نفس زنزانة البشير

المتحدث باسم حزب المؤتمر السوداني لـاليمن العربي: هذه تجربتي عندما كنت في نفس زنزانة البشير

الثلاثاء 20 أغسطس 2019

بكري يوسف

كتب Advertisements سيد مصطفي

قال بكري يوسف، المتحدث باسم حزب المؤتمر السوداني، أنه قبل احدي عشر عاما او يزيد قليلا كان في نفس القفص الموجود فيه البشير، الا ان الفرق حينها بان القاضي كان يهب فيه بشكل شديدة بسؤال واحد قائلاً من أحضر لكم البنزين للملتوف وأتيتوا بالأموال من أين. وأكد يوسف لـ"الخليج 365"، أن هذه التهم كلفت شخصها وتسعه من الرفاق كلهم في عمر الزهور عام ونصف فيهم من فقد الدراسة وفيهم من فقد الوظيفة وأيضا فيهم من فقد الحبيبة.



وأضاف المتحدث باسم حزب المؤتمر السوداني، أنه في النهاية أظهرت أنه لا يوجد قضية بل إجراءات تقاضي عادي وشطبت الدعوة في مواجهتها. ويرجو يوسف، أنه لو يوجد لدى البشير عشرة بلاغات فقط فانها ستكلفه ١٨ عام عبارة عن إجراءات وجرجرة ومن ثم يتم الفصل في هذه البلاغات، حينها يكون رسخوا تجربة ديمقراطية جيدة وحققوا رفاه للشعب السوداني ووضعوا البلاد في مقدمة دول العالمن وقبل إصدار الحكم النهائي سيسمح للبشير بجوله ليري سنغافورة أفريقيا .