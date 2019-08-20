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أنباء عن مقتل قائد قوات حراسة النجدة خلال المواجهات الدائرة بزنجبار في أبين

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اليمن العربي 0 تبليغ

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الثلاثاء 20 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أنباء عن مقتل قائد قوات حراسة النجدة خلال المواجهات الدائرة بزنجبار في أبين

كتب

الخليج 365

أكدت مصادر ميدانية مقتل قائد قوات حراسة النجدة، محمد سالم بوسنة، في مدينة زنجبار بمحافظة أبين جنوبي البلاد.

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وقالت المصادر إن بوسنة قتل أمام بوابة النجدة خلال المواجهات الدائرة في المدينة منذ يوم أمس.

وتشهد مدينة زنجبار، منذ يوم أمس، مواجهات عنيفة بين قوات الحزام الأمني والشرطة العسكرية.

وتمكنت قوات الحزام، اليوم، من السيطرة على معسكر الشرطة في منطقة الكود بالمحافظة.

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