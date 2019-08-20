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الثلاثاء 20 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365
أكدت مصادر ميدانية مقتل قائد قوات حراسة النجدة، محمد سالم بوسنة، في مدينة زنجبار بمحافظة أبين جنوبي البلاد.
وقالت المصادر إن بوسنة قتل أمام بوابة النجدة خلال المواجهات الدائرة في المدينة منذ يوم أمس.
وتشهد مدينة زنجبار، منذ يوم أمس، مواجهات عنيفة بين قوات الحزام الأمني والشرطة العسكرية.
وتمكنت قوات الحزام، اليوم، من السيطرة على معسكر الشرطة في منطقة الكود بالمحافظة.
كانت هذه تفاصيل خبر أنباء عن مقتل قائد قوات حراسة النجدة خلال المواجهات الدائرة بزنجبار في أبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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