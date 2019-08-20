أنباء عن مقتل قائد قوات حراسة النجدة خلال المواجهات الدائرة بزنجبار في أبين

الثلاثاء 20 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365

أكدت مصادر ميدانية مقتل قائد قوات حراسة النجدة، محمد سالم بوسنة، في مدينة زنجبار بمحافظة أبين جنوبي البلاد.

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وقالت المصادر إن بوسنة قتل أمام بوابة النجدة خلال المواجهات الدائرة في المدينة منذ يوم أمس.

وتشهد مدينة زنجبار، منذ يوم أمس، مواجهات عنيفة بين قوات الحزام الأمني والشرطة العسكرية.

وتمكنت قوات الحزام، اليوم، من السيطرة على معسكر الشرطة في منطقة الكود بالمحافظة.