بالأرقام والأسماء.. الكشف عن فساد قيادات يديرها الأحمر وحجم الأموال شهريا خاص

الثلاثاء 20 أغسطس 2019

الأحمر

كتب الخليج 365 - علي كامل:

كشفت مصادر رفيعة في وزارة الدفاع، بأن الجنرال علي محسن الأحمر، نائب الرئيس، يدير شبكة فساد مهولة داخل الجيش تضم الى جانبه عدد من القيادات العسكرية يتقاسمون فيما بينهم مرتبات الجنود الوهميين في كشوفات هيئة الأركان العامة.



وأوضحت المصادر لمراسل "الخليج 365"، أن علي محسن الأحمر يحصل شهريا على نحو 35 مليون ريال سعودي كحصته من الكشوفات الوهمية للجنود.

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وتابعت"فيما يحصل سلطان العرادة على نحو 27 مليون ريال سعودي ويحصل أمين العكيمي على 13 مليون ريال سعودي، ويحصل محمد علي المقدشي على 9 مليون ريال سعودي، وتصل حصة هاشم الأحمر إلى 7 مليون ريال سعودي،ويستلم عثمان مجلي 4 مليون ريال سعودي، ومحمد الشايف يستلم 3 مليون ريال سعودي، ومثله ابن عزيز 3 مليون ريال سعودي".

وقالت المصادر إن هذه الأموال يتم نهبها شهريا منذ أشهر.

وذكرت المصادر، عن أنه في حالة أن الجيش الموجود في الكشوفات حقيقي وغير وهمي لتحررت كل اليمن في غضون أسابيع قليلة.

ويصل متوسط قوة اللواء الواحد الى 2000 جندي في الكشوفات، بينما يتواجد فيه على أرض الواقع نحو 200 فرد فقط، وتذهب مرتبات واستحقاقات البقية لهوامير الفساد داخل الجيش، وفق تعبير المصادر.