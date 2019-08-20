إيران تكشف عن رسالة بعثتها إلى السعودية عبر دولة خليجية

الثلاثاء 20 أغسطس 2019

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

كتب الخليج 365 - متابعات

أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء، إنه بعث برسالة إلى السعودية عبر دولة الكويت، بأن إيران مستعدة للحوار مع السعودية .

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ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن ظريف، في كلمة له أمام حشد من الإيرانيين المقيمين في السويد: ”عندما كنت في الكويت يوم الأحد الماضي، أخبرت الكويتيين أنه إذا كانت السعودية مستعدة لبدء حوار معنا، فنحن جاهزون“.

وأوضح ظريف: ”كان السعوديون يتحججون بأشياء غريبة بأن ظريف ليس بيده القرار ومشكلتنا مع قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وتحدثت مع سليماني في وقتها وعرضنا على وزير الخارجية السعودي الراحل سعود الفيصل في حينها الحوار مع سليماني بشأن اليمن والبحرين والعراق وسوريا ولبنان“.

وادعى وزير الخارجية الإيراني أن ”سعود الفيصل أجاب على العرض الإيراني للحوار مع سليماني، أن العالم العربي ليس له علاقة بك“.

وزعم ظريف الذي يزور السويد في جولة أوروبية أنه ”دفع وبذل جهودًا لتحسين العلاقات مع جيراننا، وما زلت أمتلك الكثير من الجهود في هذا الإطار“.