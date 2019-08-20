محلية الجوف تناقش معالجة البيئة الصحية وأضرار السيول في الحزم

الثلاثاء 20 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب Advertisements الخليج 365 - الجوف

عقدت السلطة المحلية بمحافظة الجوف اجتماعاً برئاسة وكيل المحافظة المهندس عبدالله الحاشدي، ناقش الوضع البيئي وازالة العشوائيات وتداعيات المستنقعات التي خلفتها الامطار والسيول وتهدد بانتشار الاوبئة في مدينة الحزم عاصمة المحافظة.



واستعرض الاجتماع التهديدات والتداعيات التي تهدد مدينة الحزم الناتجة عن السيول والأضرار التي تعرضت لها المدينة الاسبوع الماضي ،مشيراً الى المشاكل التي تعاني منها مدينة الحزم واليات الحل المناسبة لازالة العشوائيات والالتزام بالمخطط .

وشدد الاجتماع على ضرورة معالجة تداعيات المستنقعات التي خلفتها الامطار والسيول وتهدد بانتشار الاوبئة في مدينة الحزم عاصمة المحافظة مقراً ردم المستنقعات واماكن الصرف الصحي المكشوفة بالاضافة الى ترتيب الاسواق وازالة العشوائيات في المدينة وتكليف مكتب الصحة بعمل حملة لرش المتستنقعات ومكافحة البعوض.