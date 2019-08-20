بالفيديو.. إصابة 3 أطفال برصاص وقذائف مليشيا الحوثي في الحديدة

الثلاثاء 20 أغسطس 2019

صورة من الفيديو

كتب الخليج 365 - الحديدة

أصيب 3 أطفال بجروح مختلفة بشظايا مقذوفات وأعيرة نارية أطلقتها اليوم الثلاثاء مليشيا الحوثي الانقلابية مستهدفة الأحياء السكنية في مديرية حيس بمحافظة الحديدة غرب البلاد.



وقال سكان محليون ان مليشيا الحوثي الإرهابية الأحياء السكنية في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة بالأسلحة المتوسطة والقناصة مما أسفر عن إصابة الطفل نبيل عبدالله، والطفل نصر عبدالقادر مطري، بشظايا مقذوفات، كما تعرض الطفل محمد بجاش محمد لطلقة رصاص بالفخذ.

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وأكد الطفل نبيل عبدالله قاسم انه تعرض لإصابة جراء قصف واستهداف مليشيات الحوثي على الأحياء السكنية ومنازل المواطنين في مدينة حيس.

وتواصل مليشيات الحوثي استهداف المواطنين الأبرياء في مختلف مناطق ومديريات محافظة الحديدة وسقط جراءها مئات المدنيين والابرياء من أبناء محافظة الحديدة.