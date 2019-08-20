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البيضاء.. قتلى وجرحى من الحوثيين في مواجهات بجبهة الزاهر
الثلاثاء 20 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365
سقط قتلى وجرحى حوثيو في تجدد للاشتباكات المسلحة، بين قوات القوات الحكومية ومليشيا الحوثي الانقلابية، في جبهة الزاهر بمحافظة البيضاء، وسط اليمن.
وقالت مصادر محلية، إن اشتباكات عنيفة اندلعت فجر اليوم، بين مقاومة آل حميقان وقوات العمالقة من جهة ومليشيا الحوثي الانقلابية من جهة أخرى في جبهة "الحبج "بمدير الزاهر، استخدمت فيها أسلحة متوسطة وثقيلة.
وأسفرت تلك المواجهات، وفق مصادر محلية، بسقوط عدد كبير من مليشيا الحوثي بين قتيل وجريح.
وكانت مقاتلات التحالف العربي، قد استهدفت بغارات جوية، أمس الاثنين، مواقع للانقلابيين في "الجماجم" و"قربة" بمديرية الزاهر، ودمرت طقم وعربة pmp، بشكل كامل حسب المصادر.
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