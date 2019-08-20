- 1/2
- 2/2
اصابة نائب حزام أبين إثر اشتباكات بين قوات الأمن الخاصة والحزام الأمني
الثلاثاء 20 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365
اندلعت اشتباكات بين قوات الأمن الخاصة والحزام الأمني إثر محاولة قوات الحزام الأمني السيطرة على معسكر القوات الخاصة بزنجبار.
وأفادت مصادر اصابة نائب قائد الحزام الامني في ابين عبدالرحمن الشنيني، وبحسب المصادر فان الشنيني اصابته طفيفة نقل الى مستشفى الرازي العام بابين لتلقي العلاج.
إلى ذلك لقي قائد حراسة قوات النجدة في محافظة أبين محمد سالم بوسنه، مصرعه خلال اشتباكات امام بوابة قيادة النجدة في عاصمة المحافظة زنجبار.
هذا وقد دارت اشتباكات عنيفة في عدة جبهات بين قوات الحزام الامني وقوات الشرطة العسكرية من جهة وقوات الخاصة قبل ان تتمكن قوات الحزام الامني من السيطرة الكاملة على معسكر الشرطة العسكرية في مدينة الكود بعد اشتداد الاشتباكات هناك وفشل الوساطة وانهيارة بشكل مفاجئ.
كانت هذه تفاصيل خبر اصابة نائب حزام أبين إثر اشتباكات بين قوات الأمن الخاصة والحزام الأمني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.