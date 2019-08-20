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اصابة نائب حزام أبين إثر اشتباكات بين قوات الأمن الخاصة والحزام الأمني

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اصابة نائب حزام أبين إثر اشتباكات بين قوات الأمن الخاصة والحزام الأمني

الثلاثاء 20 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

اصابة نائب حزام أبين إثر اشتباكات بين قوات الأمن الخاصة والحزام الأمني

كتب

الخليج 365

اندلعت اشتباكات بين قوات الأمن الخاصة والحزام الأمني إثر محاولة قوات الحزام الأمني السيطرة على معسكر القوات الخاصة بزنجبار.

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وأفادت مصادر اصابة نائب قائد الحزام الامني في ابين عبدالرحمن الشنيني، وبحسب المصادر فان الشنيني اصابته طفيفة نقل الى مستشفى الرازي العام بابين لتلقي العلاج.

إلى ذلك لقي قائد حراسة قوات النجدة في محافظة أبين محمد سالم بوسنه، مصرعه خلال اشتباكات امام بوابة قيادة النجدة في عاصمة المحافظة زنجبار.

هذا وقد دارت اشتباكات عنيفة في عدة جبهات بين قوات الحزام الامني وقوات الشرطة العسكرية من جهة وقوات الخاصة قبل ان تتمكن قوات الحزام الامني من السيطرة الكاملة على معسكر الشرطة العسكرية في مدينة الكود بعد اشتداد الاشتباكات هناك وفشل الوساطة وانهيارة بشكل مفاجئ.

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