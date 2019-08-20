مناقشة آلية تنفيذ مشروع اليونب ومشاكل قطاع الكهرباء بسقطرى الثلاثاء 20 أغسطس 2019 صورة أرشيفية كتب Advertisements الخليج 365 - وكالات ناقش وكيل أول أرخبيل سقطرى رائد الجريبي، الجهود المشتركة بين السلطة المحلية وفرع الهيئة العامة لحماية البيئة لتنفيذ مشروع اليونب، وبما يساهم في الحفاظ على بيئة الارخبيل.

وتطرق الاجتماع الى الاجراءات الخاصة بتنفيذ حملة النظافة في مختلف الشوارع والاحياء والمتنفسات العامة لرفع المخلفات التي تشوه المنظر الجمالي للجزيرة وابقائها نظيفة وصحية. الى ذلك أكد الوكيل حرص السلطة المحلية على تحسين مستوى الخدمات الاساسية والضرورية في المديريات، مشيرا خلال اجتماعه بمدير عام فرع مؤسسة الكهرباء سالم هادف، الى أهمية تحمل المسؤولية لتحقيق الاستقرار في خدمة الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين، مشددا على ضرورة معالجة الصعوبات والمشاكل التي تعترض عمل قطاع الكهرباء بالمحافظة.

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