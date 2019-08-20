أبين.. وساطة عسكرية تنجح في إخراج قائد القوات الخاصة وتسليم المعسكر الثلاثاء 20 أغسطس 2019 صورة أرشيفية كتب Advertisements الخليج 365 - أبين تمكنت الوساطة التي قادها قيادات عسكرية وأمنية وشخصيات إجتماعية وقبيلية بمحافظة أبين جنوبي اليمن بالتوصل إلى حل للوضع في محافظة أبين .

وقالت مصادر صحافية إن الوساطة نجحت في إقناع قائد القوات الخاصة بابين محمد العوبان بتسليم معسكر قوات الخاصة مقابل خروج آمن له ولافراده مع عتادهم العسكري. وأضافت ذات المصادر بان قائد القوات الخاصة محمد العوبان سيغادر مع كافة عتادة وقواته الى مديرية لودر وسط محافظة أبين للاستقرار هناك وتسليم المعسكر للجنة الوساطة

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