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مليشيا الحوثي تقتحم قرية عكابة في تعز وتختطف 5 مواطنين
الثلاثاء 20 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365 - تعز
أقدمت عناصر من مليشيا الحوثي المدعومة من ايران، على اقتحام قرية عكابة بمديرية حيفان في محافظة تعز، ونفذت حملة مداهمة لمنازل المواطنين واختطفت عدداً منهم دون اي سبب يذكر.
وافاد شهود عيان من سكان القرية ان اطقم مسلحة تابعة لمليشيا الحوثي هجمت بشكل مفاجئ على بيوت المواطنين في قرية عكابة، واعتقلت 5 من ابناء القرية وهم: وهيب عبدالرزاق عبد الالة، وثامر وهيب عبدالاله، ونافع وهيب عبدالاله، وأيمن عبده سعيد سيف، وأرحب ناصر سعيد سيف. موضحين ان ما قام به الحوثيين من دهم للمنازل بهكذا طريقة غير اخلاقية ولا قانونية، ادت الى افزاع النساء والاطفال، وشكل حالة رعب لأبناء القرية كلها.
واستنكر سكان القرية اعتقال ابنائها من قبل مليشيا الحوثي؛ دون مسوغ قانوني، وخاصة انه ليس عليهم اي تهمة او مشاكل سبق ان ارتكبوها.
وطالب السكان مليشيا الحوثي الكشف عن مكان اعتقال المواطنين الخمسة، وسرعة الافراج عنهم، دون قيد او شرط، محملين الحوثيين مسؤولية حياة ابنائهم المعتقلين او تعرض لأي أذى.
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