العولقي: الجنوب بألف خير وإلى الأمام الثلاثاء 20 أغسطس 2019 صورة أرشيفية كتب الخليج 365 قال عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي سالم ثابت العولقي إن الجنوب بالف خير داعيا الى مواصلة المسير إلى الأمام.

Advertisements وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال العولقي : الجنوب بالف خير وإلى الأمام يا شعب الجنوب العظيم. وسخر العولقي من تلون المواقف وتغيرها لدى خصوم المجلس الانتقالي. وذكر العولقي خصوم المجلس بالتهديد والوعيد وإنكارهم للمجلس الإنتقالي وشيطنته وتزوير لإرادة شعب الجنوب والسعي لفرض مشاريع سياسية على الجنوب دون أي اعتبار لصوت الجنوبيين وبث ثقافة المناطقية. مستغربا انه وحين تخيب مساعيهم ينتقلوا إلى مرحلة البكائيات والحديث عن التسامح والتصالح!

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