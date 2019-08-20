قوات الجيش تحرر مناطق جديدة في الصفراء شمال صعدة

الثلاثاء 20 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب Advertisements الخليج 365 - صعدة

تمكنت قوات الجيش الوطني اليوم الثلاثاء، من تحرير مناطق استراتيجية جديدة في مديرية الصفراء شمال محافظة صعدة.



وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن أبطال الجيش الوطني هاجموا مواقع تسيطر عليها مليشيات الحوثي شمال مديرية الصفراء، تمكنت خلاله من تحرير جبل العدا وقرى عار والنقعة وعدد من المواقع المحيطة.

وأضاف المصدر أن المعارك لا تزال مستمرة حتى اللحظة، وأن أبطال الجيش الوطني يواصلون التقدم باتجاه جبل الأشر، وسط فرار عناصر مليشيات الحوثي الانقلابية بعد تكبّدها خسائر في العتاد والأرواح.