الحوثيون يقصفون مواقع المشتركة بالتحيتا جنوب الحديدة

الثلاثاء 20 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب الحديدة - الخليج 365

شنت مليشيات الحوثي قصف عنيفا على مواقع القوات المشتركة في مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة بالقذائف المدفعية.

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وأفاد مصدر عسكري بقيام المليشيات المتمركزة في أطراف مديرية التحيتا بشن عملية قصف عنيفة ومركزة مستخدمة المدافع الثقيلة ، حيث سقطت عددا من مقذوفات مدفعية الهاون عيار 82 ومقذوفات هاون 120 بالقرب من مواقع القوات المشتركة التي تتمركز في مديرية التحيتا.

وأضاف المصدر أن المليشيات خلال قصفها واستهدافها المكثف والهستيري على مواقع القوات المشتركة استخدمت مدافع B10 المباشرة وقذائف RBG.

وتتواصل عمليات القصف والإستهداف اليومية التي تنفذها المليشيات الحوثية على مواقع القوات المشتركة في مختلف مديريات محافظة الحديدة مزاعم المليشيا حول إلتزامها بعملية السلام واتفاقية السويد والتي تتضمن وقف إطلاق النار والعمليات العسكرية وإنسحابها من موانئ ومدينة الحديدة.