شطارة: استمرار نشاط البنك المركزي دليل استتباب الأمن والاستقرار في عدن

الثلاثاء 20 أغسطس 2019 شطارة قال عضو هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، لطفي شطارة، إن "البنك المركزي في العاصمة عدن يزاول مهامه بشكل طبيعي لاجل مصلحة المواطن"..

Advertisements وأضاف شطارة في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي" تويتر"-رصدها "الخليج 365" - "يقوم بصرف الشيكات وتجهيز المرتبات واستلام الايرادات". وتابع "والامور طيبة وعكس ما يتمناه أو يروج له البعض". واختتم "استمرار نشاط البنك المركزي بشكل طبيعي دليل استتباب الأمن والاستقرار في عدن".

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